Istruzione regionale Turano | Tempo pieno contro la dispersione scolastica

In Sicilia, il futuro dell'istruzione si arricchisce di una nuova opportunità! Le scuole medie e gli istituti superiori possono ora richiedere l'attivazione del tempo pieno e prolungato per contrastare la dispersione scolastica. Questo passo non solo mira a migliorare l'apprendimento, ma si inserisce in un contesto più ampio di innovazione educativa. Un'opportunità da cogliere al volo per garantire ai ragazzi un percorso formativo completo e stimolante!

Da oggi le scuole medie e gli istituti superiori siciliani che vogliono attivare il tempo pieno e prolungato per l'anno scolastico 2025-2026, possono inoltrare apposita richiesta all'assessorato regionale dell'Istruzione e della formazione professionale. La Regione, infatti, ha pubblicato la.

