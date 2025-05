Israele non coopererà con la visita dei ministri arabi in Cisgiordania

Israele alza il muro della non cooperazione con la visita dei ministri arabi in Cisgiordania, un gesto che riflette le tensioni in un contesto geopolitico complesso. La presenza del ministro saudita Faisal bin Farhan a Ramallah, destinata a rafforzare i legami regionali, si scontra con la rigidità israeliana. Questo episodio mette in luce il delicato equilibrio tra diplomazia e conflitto, invitandoci a riflettere sul futuro della pace in Medio Oriente.

Israele "non coopererà" con la visita in Cisgiordania di un gruppo di ministri degli Esteri arabi: lo ha affermato un funzionario israeliano dopo che una fonte diplomatica saudita aveva reso noto che il massimo diplomatico del regno, Faisal bin Farhan, si sarebbe recato domani a Ramallah per incontrare il presidente dell'Anp, Abu Mazen. "L'Autorità nazionale palestinese, che ancora oggi si rifiuta di condannare il massacro del 7 ottobre, intendeva ospitare a Ramallah un incontro provocatorio dei ministri degli Esteri dei Paesi arabi per discutere la promozione della creazione di uno Stato palestinese", ha dichiarato ieri sera il funzionario israeliano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Israele non coopererà con la visita dei ministri arabi in Cisgiordania

I dettagli che Israele nota di più nella visita mediorientale di Trump

Durante la recente visita di Trump in Medio Oriente, Israele ha notato dettagli significativi che potrebbero influenzare le dinamiche regionali.

