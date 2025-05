Israele | Hamas rifiuta il piano Usa

Il rifiuto di Hamas al piano di tregua degli Stati Uniti segna un momento cruciale nel conflitto israelo-palestinese, evidenziando le profonde divisioni e le tensioni in corso. Questo diniego non solo complica la diplomazia nel Medio Oriente, ma sottolinea anche la crescente polarizzazione tra le forze in gioco. La ricerca di una soluzione duratura sembra ancora lontana: chi pagherà il prezzo di questa impasse?

20.34 La controproposta di Hamas al piano Usa di una tregua dettagliata è praticamente un "rifiuto effettivo". Lo ha detto un funzionario israeliano:il governo di Netanyahu sta considerando la risposta del Movimento integralista islamista palestinese all'accordo con ostaggi dell'inviato speciale Usa Steve Witkoff come un "no" al piano. Hamas ha incluso modifiche alla proposta Usa, dopo l'Ok del capo negoziatore israeliano, Dermer. Ora, i mediatori stanno ancora lavorando con il gruppo palestinese per attenuare le modifiche. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

“Il piano di Israele per governare Gaza dopo avere eliminato Hamas. Ecco il documento presentato a Netanyahu”

Un documento di 23 pagine, redatto a fine 2023 dall'Israel Defense and Security Forum e dal Jerusalem Center, delinea il piano di Israele per governare Gaza dopo aver eliminato Hamas.

Tregua, Trump: "Intesa vicina". Israele: "Hamas ha rifiutato"

Si legge su msn.com: Trump parla di intesa imminente tra Hamas e Israele. Ma nella Striscia si continua a morire: 60 vittime in 24 ore, 110 camion ONU saccheggiati. “Gaza è il posto più affamato del mondo” ...

Hamas risponde a piano Usa con nuovo schema per rilascio ostaggi, per Israele "un effettivo rifiuto"

Come scrive msn.com: Il governo israeliano considera la risposta di Hamas alla proposta dell'inviato speciale Usa Steve Witkoff come "un effettivo rifiuto" Il governo israeliano considera la risposta di Hamas alla propost ...

Hamas chiede modifiche al piano Witkoff: rilascio ostaggi in 5 fasi a garanzia della tregua. Per Israele equivale a un no

Secondo huffingtonpost.it: Proposto un nuovo schema, che "mira a raggiungere un cessate il fuoco permanente, un ritiro completo dell'Idf dalla Striscia di Gaza e a ...