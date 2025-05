Israele-Hamas giorno 603 di guerra | le notizie in diretta

Giorno 603 di guerra tra Israele e Hamas: un conflitto che continua a far discutere il mondo intero. Le dichiarazioni del ministro Katz, che promette un futuro stato ebraico in Cisgiordania, pongono interrogativi sul riconoscimento della Palestina, sollevato anche da Macron. Questo snodo geopolitico non è solo una questione locale, ma rispecchia tensioni globali in un'epoca in cui la pace sembra sempre più lontana. Cosa ci riserva il futuro?

Il ministro Katz ha risposto anche a Macron che aveva auspicato il riconoscimento della Palestina: "Costruiremo uno Stato ebraico in Cisgiordania e lo Stato palestinese sarà carta straccia". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Israele-Hamas, giorno 603 di guerra: le notizie in diretta

Israele “Stato genocida”: da Kiev a Gaza, Sanchez e la Spagna non fanno sconti a nessuno

Il presidente del Governo spagnolo, Pedro Sanchez, ha scatenato un acceso dibattito dichiarando Israele "stato genocida" in risposta al conflitto a Gaza.

Israele-Hamas, giorno 603 di guerra: le notizie in diretta

Da msn.com: La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria, Iran e Yemen, è giunta al giorno 603. Secca replica del ministro della Difesa Israel Katz a Emmanuel Macron, che aveva auspi ...

Katz minaccia Hamas: “Accettate l’accordo, altrimenti vi annienteremo”

Riporta lastampa.it: Il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, minaccia nuovamente Hamas: accetti il cessate il fuoco e l'accordo sugli ostaggi proposti dagli Stati Uniti, altrimenti sarà annientato. «L’esercito i ...

Israele-Hamas: ecco il testo dell’accordo Usa. Berlino valuta il No alle armi per Gerusalemme

Come scrive ilsole24ore.com: La nuova proposta americana di accordo per un cessate il fuoco a Gaza e per il rilascio degli ostaggi israeliani da parte di Hamas è stata accettata da Israele ma sarà respinta dal gruppo estremista p ...