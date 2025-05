Israele Emilia-Romagna | Stop relazioni con governo Netanyahu

L'Emilia-Romagna rompe i legami con il governo Netanyahu, un gesto che segna un forte atto di dissenso contro la violenza nella Striscia di Gaza. Questa decisione non è solo locale, ma si inserisce in un trend globale di crescente sensibilità verso i diritti umani e la pace. Un'azione che invita a riflettere: fino a che punto le istituzioni devono prendere posizione in contesti di crisi? I cittadini chiedono risposte chiare e azioni concrete.

(Adnkronos) – L'Emilia-Romagna interrompe le relazioni con il governo di Netanyahu. Il presidente della Regione, Michele De Pascale, in una lettera inviata alla Giunta e a tutti i direttori generali e dirigenti della Regione Emilia-Romagna e delle Agenzie regionali a essa collegate, scrive: "A fronte delle gravissime violenze in atto nella Striscia di Gaza, che

Gaza, l’Emilia Romagna rompe le relazioni con Israele: “Stop violenze”

Si legge su dire.it: L'invito di De Pascale ai dirigenti: "Fino al ripristino del diritto internazionale". Tra i primi a rispondere all'appello i sindaci di Bologna, Matteo Lepore, e di Rimini, Jamil Sadeholvaad ...

Gaza, la scelta dell’Emilia-Romagna: “Stop alle relazioni con Israele”

Da reggionline.com: REGGIO EMILIA – Il presidente della Regione, Michele De Pascale, ha invitato i direttori generali e i dirigenti della Regione Emilia-Romagna e delle Agenzie ad essa collegate ad interrompere ogni form ...