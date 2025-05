Israele considera la risposta di Hamas all' accordo sugli ostaggi un ' rifiuto effettivo'

Israele interpreta la risposta di Hamas all'accordo sugli ostaggi come un chiaro rifiuto, accentuando così le tensioni in un contesto già fragile. Questo evento non è solo un episodio isolato, ma riflette un trend più ampio di sfiducia e complessità nei negoziati di pace. Un punto interessante da considerare è come queste dinamiche influenzino il dibattito internazionale sulla risoluzione dei conflitti, richiedendo soluzioni sempre più innovative e inclusivi. Restiamo sintonizzati!

Un funzionario israeliano ha dichiarato ai giornalisti che il governo sta considerando la risposta di Hamas alla proposta di accordo con ostaggi dell'inviato speciale statunitense Steve Witkoff come un 'rifiuto effettivo'. La risposta di Hamas - secondo Times of Israel, include una serie di modifiche alla proposta di Witkoff, inviata ad Hamas dopo l'approvazione del capo negoziatore israeliano Ron Dermer. Nonostante Hamas abbia annunciato di aver già presentato la sua risposta alla proposta di Witkoff, i mediatori stanno ancora lavorando con il gruppo palestinese per attenuare alcune delle modifiche richieste. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Israele considera la risposta di Hamas all'accordo sugli ostaggi un 'rifiuto effettivo'

Medioriente: media, Hamas accetta proposta accordo Usa, si attende risposta Israele

Un'accordo preliminare per un cessate il fuoco a Gaza è stato raggiunto tra Hamas e l’inviato speciale degli Stati Uniti, Steve Witkoff, a Doha, in Qatar.

Cerca Video su questo argomento: Israele Considera Risposta Hamas Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Gaza, da Netanyahu ok a proposta Usa. Hamas: «Non ci soddisfa»; Genocidio: la parola vietata. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Fonti Israele, la risposta di Hamas è un rifiuto al piano Usa

Si legge su giornaledibrescia.it: Giornale di Brescia è il primo quotidiano di Brescia e provincia. Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro!

Tregua, Trump: "Intesa vicina". Israele: "Hamas ha rifiutato"

Secondo msn.com: Trump parla di intesa imminente tra Hamas e Israele. Ma nella Striscia si continua a morire: 60 vittime in 24 ore, 110 camion ONU saccheggiati. “Gaza è il posto più affamato del mondo” ...

Tregua a Gaza, Hamas apre alla proposta Usa: «Risposta positiva, ma con riserve»

Scrive unionesarda.it: La bozza condivisa da tutte le fazioni. Sul fronte umanitario non si spegne la speranza, Tajani: «Il piccolo Adam verrà in Italia a curarsi» ...