Israele avverte Hamas | Accettate il piano Witkoff o vi annienteremo

Israele lancia un ultimatum a Hamas: accettate il piano Witkoff o preparatevi a conseguenze devastanti. In un contesto di tensioni geopolitiche crescenti, l'Iran si oppone fermamente alle armi nucleari. Ma è la dichiarazione del ministro Katz a colpire: la costruzione di uno Stato ebraico in Cisgiordania potrebbe segnare una svolta storica, lasciando il destino palestinese in un limbo inquietante. Cosa significa davvero per la pace in Medio Oriente?

L'Iran: "Le armi nucleari sono inaccettabili". Il ministro israeliano Katz: "Costruiremo uno Stato ebraico in Cisgiordania e lo Stato palestinese sarĂ carta straccia". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Israele avverte Hamas: "Accettate il piano Witkoff o vi annienteremo"

Israele “Stato genocida”: da Kiev a Gaza, Sanchez e la Spagna non fanno sconti a nessuno

Il presidente del Governo spagnolo, Pedro Sanchez, ha scatenato un acceso dibattito dichiarando Israele "stato genocida" in risposta al conflitto a Gaza.

