Israele attacca Macron | Fa una crociata contro di noi Trump | A breve notizie su una tregua a Gaza

Israele lancia un affondo contro Macron, accusandolo di guidare una "crociata" contro lo Stato ebraico. Un attacco che si inserisce in un clima globale teso, dove le parole possono accendere focolai di conflitto. Con la tregua a Gaza ancora in bilico, il sostegno francese per uno Stato palestinese riaccende la riflessione su giustizia e pace in Medio Oriente. Riuscirà la diplomazia a trovare una via d'uscita?

Duro attacco di Israele contro Emmanuel Macron, tacciato di condurre "una crociata contro lo Stato ebraico" e addirittura di celebrare "la sua festa nazionale il 7 ottobre", per aver sostenuto "il dovere morale" di creare uno Stato palestinese. Tutto questo mentre la tregua a Gaza resta ancora appesa alle "valutazioni" di Hamas alla proposta americana di accordo (un cessate il fuoco di 60 giorni. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Israele attacca Macron: "Fa una crociata contro di noi". Trump: "A breve notizie su una tregua a Gaza"

Eurovision 2025, proteste contro Israele. La cantante Yuval Raphaael: "Voglio portare un messaggio di pace"

A Basilea, le proteste contro la delegazione d'Israele si sono intensificate durante la sfilata, con fischi e contestazioni al passaggio della rappresentante Yuval Raphael.

