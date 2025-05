Ispezioni in nove opifici del Bresciano quattro sotto sequestro | operai in nero stipendi da fame e alloggi degradati

In un'operazione che svela il lato oscuro dell'industria bresciana, sono state sequestrate quattro aziende per sfruttamento del lavoro e condizioni di vita precarie. Con 71 operai in nero, la scoperta riporta alla luce una piaga sociale che, purtroppo, non è isolata. La lotta per i diritti dei lavoratori è più attuale che mai. È tempo di dire basta alla schiavitù moderna e costruire un futuro dignitoso per tutti.

Brescia, 31 maggio 2025 – Cinque denunce e 4 aziende sequestrate. È il bilancio di un'operazione dei finanzieri del comando provinciale di Brescia, nell'ambito del contrasto al lavoro sommerso e allo sfruttamento della manodopera, dopo aver scoperto  in alcuni opifici 71operai, di cui la metà al lavoro in condizioni degradanti e con stipendi al di sotto della soglia di povertà . I controlli. I militari hanno eseguito una serie di verifiche nei confronti di 9 attività economiche operanti nel settore del confezionamento in serie di abbigliamento, dislocate su tutta la provincia bresciana. Le attività  di polizia economico-finanziaria, svolte con l'ausilio di personale dell'Ats Brescia - servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro (PSAL), hanno permesso di identificare 71 lavoratori stranieri dei quali 35 impiegati in condizioni di sfruttamento nei 4 opifici poi sottoposti a sequestro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ispezioni in nove opifici del Bresciano, quattro sotto sequestro: operai in nero, stipendi da fame e alloggi degradati

Cerca Video su questo argomento: Ispezioni Nove Opifici Bresciano Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Ispezioni in nove opifici nel Bresciano, quattro sequestrati; Ispezioni in nove opifici del Bresciano, quattro sotto sequestro: operai in nero, stipendi da fame e alloggi degradati; Nove opifici di confezionamento abbigliamento a Brescia sotto controllo per sfruttamento dei lavoratori. 🔗Ne parlano su altre fonti

Ispezioni in nove opifici nel Bresciano, quattro sequestrati

ansa.it scrive: Nove attività di confezionamento di abbigliamento in provincia di Brescia sono state ispezionate dalla Guardia di finanza, che ha identificato 35 lavoratori in condizioni di sfruttamento (su 71 presen ...

Nove opifici di confezionamento abbigliamento a Brescia sotto controllo per sfruttamento dei lavoratori

Da gaeta.it: La guardia di finanza di Brescia scopre sfruttamento e lavoro nero in nove opifici tessili, sequestra quattro aziende e denuncia cinque titolari per violazioni legate a condizioni lavorative irregolar ...

Caporalato, anche aziende bresciane nella maxi ispezione

Segnala giornaledibrescia.it: Ci sono anche alcune bresciane tre le quasi mille aziende controllate in ... territoriali e personale specializzato del Comando per la Tutela del Lavoro. Le ispezioni sono state precedute dall’analisi ...