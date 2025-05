Isole pedonali parcometri e controlli | è iniziata la stagione

Con l'arrivo della bella stagione, le isole pedonali tornano a trasformare la nostra città in un luogo di incontro e relax. Per il ponte del 2 giugno, attenzione alle nuove regole: strisce blu riattivate e controlli intensificati nei viali più affollati. Questo è il momento ideale per riscoprire il piacere di passeggiare senza auto. Non perdere l'occasione di vivere la tua città in modo nuovo!

Occhio alle isole pedonali e ai parcometri. Per il ponte del 2 giugno, da ieri nei viali dello shopping sono state riattivate altre strisce blu. Il traffico viene sospeso nei viali San Martino, Gramsci e Dante, da viale Verdi a viale Bellini dalle 18 alle 2, mentre in viale Tasso la chiusura scatta dalle 20 a mezzanotte. Sarà vietato sostare nelle traverse del lungomare che vanno da viale San Martino al Cesare Battisti. Saranno riattivati i parcometri nei viali Fratelli Bandiera, Bassi, Francesco Baracca, Torino e viale Vespucci angolo viale Da Verazzano. La tariffa è di 0,60 euro all’ora con un massimo giornaliero di 3 euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Isole pedonali, parcometri e controlli: è iniziata la stagione

Festa scudetto, piano traffico: «Maxi-isole pedonali e trasporti garantiti»

In vista della possibile festa scudetto di venerdì sera, sono state adottate misure per garantire l’ordine pubblico e la sicurezza.

Cerca Video su questo argomento: Isole Pedonali Parcometri Controlli Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Isole pedonali, parcometri e controlli: è iniziata la stagione; Riccione si prepara all’estate: isole pedonali e nuovi parcheggi per una città più vivibile; Riccione: stagione estiva all'esordio. I Vigili Urbani intensificano i controlli. 🔗Cosa riportano altre fonti

Isole pedonali, parcometri e controlli: è iniziata la stagione

ilrestodelcarlino.it scrive: Occhio alle isole pedonali e ai parcometri. Per il ponte del 2 giugno, da ieri nei viali dello shopping sono state riattivate altre strisce blu. Il traffico viene sospeso nei viali San Martino, Gramsc ...

Riccione dà il via all’estate con isole pedonali, nuovi parcheggi e mobilità smart

Da altarimini.it: Con il ponte del 2 giugno, che segna l’inizio anticipato della stagione estiva, Riccione si organizza per accogliere turisti e residenti con una serie di interventi mirati a migliorare la mobilità, la ...

Ponte Milvio isola pedonale Più controlli a San Lorenzo

Da iltempo.it: fino ai locali della nuova isola pedonale. «È stata una scelta obbligata, anche se sul fronte della sicurezza devo incontrare il comando provinciale dei carabinieri» ha sottolineato Gianni ...