Isabella Internò chi è l’ex fidanzata di Denis Bergamini condannata per l’omicidio

Isabella Internò, ex fidanzata di Denis Bergamini, è stata condannata a 16 anni per l’omicidio del calciatore, un caso che ha riacceso dibattiti su giustizia e verità. La sua storia, intrisa di misteri e colpi di scena, si inserisce in un contesto più ampio di riflessione sul femminicidio e le dinamiche relazionali. Come può una vita spezzata risvegliare il senso di giustizia della società? Scopriamo insieme i dettagli.

Le interviste televisive, i giuramenti sulla propria innocenza e il rifiuto di sottoporsi alle domande del pm. Nell'ottobre 2024 Isabella Internò è stata condannata in primo grado dalla Corte d'assise di Cosenza a 16 anni di reclusione per la morte dell'ex fidanzato Denis Bergamini, il centrocampista del Cosenza trovato morto il 18 novembre 1989 al chilometro 40 della Statale Jonica, a Roseto Capo Spulico. La vicenda, inizialmente catalogata come suicidio, è stata riaperta dopo oltre 20 anni di attesa e ha visto Internò accusata di omicidio volontario premeditato in concorso con ignoti, che avrebbero avuto una parte attiva nell'omicidio.