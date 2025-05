Isaac del Toro | Ho capito che posso competere per un Grande Giro maturando ancora di più

Isaac del Toro ha dimostrato di essere un vero talento nel ciclismo mondiale, avvicinandosi al podio del Giro d'Italia 2025 con una performance che lascia ben sperare per il futuro. La sua determinazione e crescita personale si inseriscono in un trend crescente di giovani ciclisti che stanno cambiando le regole del gioco. È chiaro: il ciclismo sta evolvendo e Del Toro è pronto a scrivere il suo capitolo nella storia di questo sport.

È mancato davvero poco. Non a livello di minuti, visto che l'impresa odierna di Simon Yates è valsa un successo nettissimo al Giro d'Italia 2025, ma Isaac del Toro non è andato assolutamente lontano dal trionfo della Corsa Rosa. Il Colle delle Finestre è stato giudice della Corsa Rosa e il messicano della UAE Team Emirates – XRG dopo essere stato leader della classifica per undici tappe si è trovato costretto a cedere il simbolo del primato. I rimpianti subito dopo l'arrivo non possono che mancare: "Stavo quasi per vincere, ho qualche rimpianto. È duro, ma lo è per tutti. Devo tornare più forte di prima".

Isaac del Toro, il predestinato che rompe le gerarchie in casa UAE. E a cronometro va forte…

Isaac del Toro si afferma come il predestinato che sfida le gerarchie della UAE, dimostrando una forza impressionante a cronometro.

Isaac del Toro: “Ho capito che posso competere per un Grande Giro maturando ancora di più”

