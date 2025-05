Isaac Del Toro blinda il Giro d' Italia | vittoria di tappa a Prodhomme

Isaac Del Toro sorprende tutti con una vittoria di tappa al Giro d'Italia, dimostrando che a soli 21 anni la determinazione può battere ogni previsione. In un contesto in cui il ciclismo è sempre più competitivo e ricco di talenti emergenti, Del Toro si afferma come una nuova promessa. La sua sicurezza sul percorso è contagiosa: chi avrà il coraggio di sfidarlo? Un talento da tenere d'occhio per le prossime tappe!

Non è la tappa con cinque salitone e un dislivello da paura a mettere i brividi: spaventa la sicurezza con cui un ragazzo di 21 anni comincia a mettersi in tasca il Giro. Doveva essere il giorno della resa per Del Toro, almeno a sentire l’opinione più diffusa, e invece a uscir meglio dall’esame più severo è chi veniva dato come il meno abituato a simili fatiche, per mancanza di esperienza o di tenuta. Non solo il pupo rosa si difende alla grande, ma pure ricava piccoli guadagni: se si ripete oggi, altra scorpacciata di montagne, arrivederci a Roma. Per la festa. C’è un vincitore di giornata: è il francese Prodhomme, 28 anni, prime due vittorie in carriera nell’ultimo mese fra Tour of the Alps e Giro, che si merita la tappa facendola tutta in fuga. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Isaac Del Toro blinda il Giro d'Italia: vittoria di tappa a Prodhomme

Pagelle Giro d’Italia 2025: Ayuso-del Toro, che coppia per la UAE. Roglic in difesa, bene Tiberi e Ciccone

Nella settima tappa del Giro d'Italia 2025, le emozioni non sono mancate. Juan Ayuso ha brillato, dimostrando di essere in grande forma dopo un inizio incerto.

