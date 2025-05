Irst prima nuova nomina Via il direttore generale arriva Cristina Marchesi

Cristina Marchesi, a partire dal 1° luglio, assumerà il ruolo di direttrice generale dell’Irst di Meldola, portando con sé una ventata di rinnovamento in un contesto sanitario sempre più sfidante. Con la recente dimissione di Lorenzo Maffioli, la nomina di Marchesi rappresenta un’opportunità per affrontare le criticità emerse nella gestione. Sarà interessante osservare come la sua leadership plasmerà il futuro della struttura e impatterà sulla cura dei pazienti.

e Marco Bilancioni A partire dal 1° luglio Cristina Marchesi sarà la nuova direttrice generale dell’Irst di Meldola. Prenderà il posto di Lorenzo Maffioli, che, dopo aver dato disponibilità a rimettere l’incarico a fine aprile insieme agli altri vertici, ha deciso di dimettersi. La situazione è maturata dopo che sono emerse alcune criticità sul piano economico-finanziario a carico dell’istituto romagnolo di ricerca e cura dei tumori. Nel dettaglio, il bilancio 2023 dell’Irst è stato formalmente chiuso in pareggio, ma ha potuto contare in modo significativo su "fonti di finanziamento non strutturali", come donazioni, contributi derivanti dal cinque per mille e da eredità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Irst, prima nuova nomina. Via il direttore generale, arriva Cristina Marchesi

