Iran rapporto Aiea | Aumento record dell’uranio arricchito Non lontani i livelli per l’atomica

L'Iran ha registrato un aumento record dell'uranio arricchito, avvicinandosi pericolosamente ai livelli necessari per sviluppare armi nucleari. Questo sviluppo segna una nuova fase di tensione che complica ulteriormente la ricerca di una soluzione pacifica. In un contesto globale sempre più instabile, il dilemma nucleare iraniano richiama l'attenzione su come le potenze mondiali stiano affrontando la questione della sicurezza internazionale. Un equilibrio fragile che richiede attenzione e dialogo.

L’Iran ha prodotto un volume record di uranio arricchito, non molto al di sotto dei livelli necessari per le armi nucleari. Si complicano per giungere ad una risoluzione pacifica della questione. L’aggiornamento sull’arricchimento arriva dall’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (Aiea), che afferma come la cooperazione di Teheran sia “meno che soddisfacente”. I dati fanno parte di un rapporto riservato, realizzato dall’agenzia delle Nazioni Unite su richiesta dell’Occidente e visionato dall’agenzia di stampa Afp. La soglia dell’arricchimento dell’uranio necessaria per fabbricare un’arma nucleare è del 90%. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Iran, rapporto Aiea: “Aumento record dell’uranio arricchito. Non lontani i livelli per l’atomica”

