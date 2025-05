Iran | per noi l' arma nucleare è inaccettabile

L'Iran, in un momento di tensione internazionale, ribadisce la sua opposizione alle armi nucleari. Il Ministro degli Esteri Abbas Araghchi sottolinea che questa posizione si allinea con le crescenti preoccupazioni globali per la proliferazione nucleare. In un mondo dove la sicurezza collettiva è sempre più fragile, il rifiuto dell'Iran potrebbe alimentare dibattiti cruciali su disarmo e diplomazia. Una mossa strategica o una semplice dichiarazione? La risposta si trova nei prossimi sviluppi delle negoziazioni

Milano, 31 mag. (askanews) - L'Iran considera le armi nucleari "inaccettabili". Lo ha ribadito il Ministro degli Esteri Abbas Araghchi confermando la posizione di lunga data del Paese nel contesto dei delicati negoziati con gli Stati Uniti. "Se il problema sono le armi nucleari, sì, anche noi consideriamo questo tipo di arma inaccettabile. Siamo d'accordo con loro su questo punto", ha affermato il ministro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Iran: per noi l'arma nucleare è inaccettabile

