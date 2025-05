Iran | Netanyahu su rapporto Aiea mondo agisca per fermare Teheran

In un contesto globale sempre più instabile, la richiesta di Netanyahu alla comunità internazionale per fermare l'Iran segna un momento cruciale. Il recente rapporto dell'AIEA rivela un incremento preoccupante delle scorte di uranio arricchito da parte di Teheran. Questo sviluppo non solo riaccende le tensioni nel Medio Oriente, ma solleva interrogativi su come il mondo affronti le sfide legate alla proliferazione nucleare. La stabilità del nostro futuro dipende anche da queste scelte.

Vienna (Austria), 31 mag. (LaPresseAP) – L’ufficio del primo ministro Benjamin Netanyahu ha fatto appello alla comunità internazionale affinché “agisca subito per fermare l’Iran” dopo che da un rapporto dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica è emerso che Teheran ha ulteriormente aumentato le sue scorte di uranio arricchito a livelli vicini a quelli utilizzabili per scopi militari. Israele ha affermato che il rapporto è un chiaro segnale di allarme del fatto che “l’Iran è totalmente determinato a portare a termine il suo programma nucleare”. Il rapporto dell’Aiea “consolida con forza ciò che Israele sostiene da anni: lo scopo del programma nucleare iraniano non è pacifico”, ha affermato l’ufficio di Netanyahu. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran: Netanyahu su rapporto Aiea, mondo agisca per fermare Teheran

