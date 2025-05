Iran critica rapporto ONU sulla produzione di uranio arricchito

Il Ministero degli Esteri iraniano alza la voce contro il rapporto dell'ONU sulla produzione di uranio arricchito, svelando un conflitto che va oltre le mere statistiche nucleari. In un contesto globale sempre più polarizzato, le accuse di politicizzazione pongono interrogativi sul futuro dei negoziati sul nucleare. L’iraniana è una battaglia di reputazione e potere; chi avrà l'ultima parola in questo delicato scacchiere internazionale?

Il Ministero degli Esteri iraniano ha definito "politico" e sbilanciato il rapporto dell'organismo di controllo nucleare delle Nazioni Unite, in cui si affermava che Teheran aveva intensificato la produzione di uranio altamente arricchito. "La struttura e il contenuto di questo rapporto, che è stato preparato per scopi politici, non sono equilibrati e mancano di una valutazione completa e accurata dei fattori che influenzano la situazione attuale", ha dichiarato il ministero in una nota. (ANSA-AFP). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Iran critica rapporto ONU sulla produzione di uranio arricchito

