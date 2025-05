Iran | Aiea aumentate scorte uranio arricchito quasi a livello militare

L'Iran accelera il suo programma nucleare, aumentando le scorte di uranio arricchito a un passo inquietante dai livelli militari. Questo sviluppo riaccende i timori globali sulla proliferazione nucleare e rinfocola il dibattito sulle strategie di contenimento. In un contesto in cui la stabilità della regione è già fragile, la comunità internazionale dovrà decidere se intensificare le pressioni o esplorare nuove vie diplomatiche. La posta in gioco è alta: la sicurezza globale.

Vienna (Austria), 31 mag. (LaPresseAP) – L'Iran ha ulteriormente aumentato le sue scorte di uranio arricchito a livelli vicini a quelli utilizzabili per scopi militari, secondo un rapporto riservato dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) a cui Associated Press ha avuto accesso. Nel rapporto si invita Teheran a cambiare urgentemente rotta e a collaborare con le indagini portate avanti dall'agenzia. Secondo l'Aiea al 17 maggio l'Iran ha accumulato 408,6 chilogrammi di uranio arricchito fino al 60%. Si tratta di un aumento di 133,8 chilogrammi rispetto all'ultimo rapporto di febbraio.