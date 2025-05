IQVIA | stress integrazione minerale e Magnesio Supremo di Natural Point

Un recente studio di IQVIA ha messo in luce una realtà allarmante: il 22% degli italiani vive sotto stress costante. La tristezza e la stanchezza sono compagni di viaggio per molti, soprattutto per le donne. In questo contesto, l'integrazione minerale con prodotti come Magnesio Supremo di Natural Point può rappresentare una risposta efficace per ritrovare equilibrio e serenità. È tempo di mettere il benessere al primo posto!

Una recente indagine condotta da IQVIA su 3mila partecipanti italiani ha rivelato che la maggioranza non si sente in forma, vivendo giornate allietate da tristezza, stanchezza e mancanza di serenità. Lo stress costante tocca il 22% degli intervistati, mentre le donne evidenziano una maggiore incidenza di agitazione e affaticamento. La cura del benessere attraverso l’integrazione . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - IQVIA: stress, integrazione minerale e Magnesio Supremo di Natural Point

Cerca Video su questo argomento: Iqvia Stress Integrazione Minerale Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Estate Sotto Stress: 2 Italiani su 3 Affaticati e Quasi un Terzo Ricorre agli Integratori, Rivelano i Dati Iqvia; IQVIA: stress, integrazione minerale e Magnesio Supremo di Natural Point. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Indagine Iqvia: 2 italiani su 3 sono affaticati e quasi un terzo assume integratori per affrontare il periodo estivo

Scrive msn.com: Roma, 29 mag. (Adnkronos Salute) - Secondo una ricerca Iqvia su un campione di 3mila italiani, i due terzi dichiarano di non sentirsi in forma e, ...

Magnesio Supremo Potassio+: la nuova formula per il benessere

Come scrive ok-salute.it: Scopri i benefici di magnesio e potassio con la nuova formula Magnesio Supremo Potassio+, ideale per estate e energia quotidiana.

Idratazione e integrazione: cosa serve davvero nei mesi caldi

Lo riporta italiaatavola.net: In estate è fondamentale supportare l’organismo con idratazione, integrazione di sali minerali e vitamine essenziali per contrastare affaticamento e stress cutaneo. Magnesio, potassio e vitamine B son ...