‘Io non rischio’ | il progetto della Protezione Civile per una cultura della prevenzione

La campagna "Io non rischio" sta trasformando la cultura della prevenzione in Italia, rendendo ogni cittadino protagonista della propria sicurezza. In un periodo storico in cui i cambiamenti climatici amplificano i rischi, essere informati è fondamentale. Questo progetto non si limita a sensibilizzare: offre strumenti pratici per affrontare situazioni di emergenza. La consapevolezza informata può fare la differenza tra il rischio e la sicurezza. Scopri come contribuire al cambiamento!

La campagna “Io non rischio” rappresenta una delle più significative iniziative italiane per la diffusione della cultura della protezione civile. Ideata per informare e sensibilizzare i cittadini sui rischi naturali e antropici, punta a trasformare la consapevolezza in azioni concrete da adottare ogni giorno. Frutto della collaborazione tra scienza, volontariato e istituzioni, il progetto coinvolge . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Temporali in arrivo su Napoli e Campania: allerta meteo della Protezione civile

La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un allerta meteo di livello 'giallo' per temporali e criticità idrogeologica.

Cerca Video su questo argomento: ‘io Rischio Progetto Protezione Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

“Io non rischio”, il progetto di protezione civile arriva nelle scuole grazie anche ad un fumetto; Asola, al via il progetto “Anch’io sono la Protezione Civile”: formazione per i giovani; Gli studenti dell'istituto comprensivo Valle del Conca a lezione con la Protezione civile; Sicurezza in mare e lungo la costa: a Bisceglie arriva il progetto “SEAacurity – Io Non Rischio”. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia