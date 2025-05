Io leggo perché… | si conclude il progetto del Liceo Marconi

Il progetto “Io leggo perché…” del Liceo Marconi di Parma si conclude con un bilancio ricco di emozioni e riflessioni. In un'epoca in cui la lettura rischia di perdere terreno di fronte alla tecnologia, questa iniziativa ha riportato il libro al centro del dibattito culturale, coinvolgendo studenti e docenti in un percorso di riscoperta. Il valore della lettura è più che mai attuale: un antidoto contro l'indifferenza e un ponte verso un futuro consapevole.

Parma, 30.05.2025 – Un importante progetto biennale che ha accompagnato studenti e corpo docente "alla ricerca del senso perduto". Questo è stato "Io leggo perché.", ciclo d'iniziative promosso dal Liceo Marconi di Parma, con il sostegno di Fondazione Cariparma, realizzato per mettere in luce il.

