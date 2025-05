Io figlio di Dino Govoni Per sette fratelli 7mila lire la mia preghiera a Mattarella

A Cento, Cesare Govoni, 85 anni, pedala per onorare la memoria dei sette martiri che hanno dato la vita per la libertà. Con una bici trasformata in carrettino, ricorda il passato e invita alla riflessione sul valore della Resistenza, un tema sempre attuale. La sua preghiera a Mattarella è un richiamo alla responsabilità civica: non dimenticare le lezioni della storia. Un gesto semplice, ma potente, per stimolare il dialogo e l’unità.

Ferrara, 31 maggio 2025 – Ha trasformato una vecchia bici in un carrettino, davanti una sorta di ripiano con il tricolore. Sopra un pannello, i volti dei sette martiri con i loro nomi. La scritta: “In silenzio ma per ricordare”. E una data, 11 maggio 1945. Non si è arreso mai Cesare Govoni, 85 anni, ai pedali per le strade del paese di Cento. Monito alla memoria. “Avere un padre, io non ho mai saputo cosa vuol dire”. Aveva quattro anni quando il suo – si chiamava Dino – l’uccisero. Insieme ai fratelli, sei fratelli. Non si è arreso mai e adesso, ottanta anni dopo, vuole scrivere una lettera al presidente della Repubblica Sergio Mattarella perché venga al cimitero per un tributo a quei martiri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Io, figlio di Dino Govoni. “Per sette fratelli, 7mila lire, la mia preghiera a Mattarella”

