Inzaghi si affida agli eroi anti-Barcellona | svelata la formazione che ha in mente per battere il PSG!

Inzaghi punta sugli "eroi anti-Barcellona" per affrontare il PSG in una sfida che promette scintille! La formazione che ha in mente il tecnico dell'Inter è un mix di talento e strategia, mirato a contrastare le stelle parigine. Con ogni grande partita, si riaccende la rivalità tra le squadre europee, rendendo questa sfida non solo cruciale per la classifica, ma anche per la gloria. Chi sarà il protagonista? Scopriamolo sul campo!

Ecco le idee del tecnico. La Gazzetta dello Sport si è soffermata sulle idee di formazione di Simone Inzaghi per la supersfida di stasera tra la sua Inter e il PSG di Luis Enrique, le due squadre che si contenderanno la vittoria della Champions League. INZAGHI – « Pavard sta bene e sarà titolare. La settimana positiva del francese, assente dal 27 aprile contro la Roma, lo aveva già raccontato. Ma dalla rifinitura dell’Allianz è arrivata l’ultima conferma: il difensore è a posto, sarà lui a completare il reparto con Acerbi e Bastoni davanti a Sommer. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inzaghi si affida agli eroi anti-Barcellona: svelata la formazione che ha in mente per battere il PSG!

Inzaghi ha già scelto i suoi 11 per la Lazio e per il PSG: le certezze del tecnico sulla formazione

Simone Inzaghi ha delineato la sua formazione titolare, pronta per affrontare le decisive sfide con Lazio e PSG.

La Lazio si affida agli Inzaghi boys, il tecnico ha saputo creare un gruppo che in campo dà tutto

Scrive ilmessaggero.it: Le sette giornate del campionato scorso sono servite ad Inzaghi per annusare l’aria di uno spogliatoio distrutto da invidie e lotte intestine. La prima mossa al suo “ritorno” è stata quella ...

Inzaghi si affida al Cagliari per ritrovare il Toro

Come scrive ilgiornale.it: Ultima partita prima del blitz di Capodanno in Arabia Saudita: Inzaghi gioca alle 18, prima di Atalanta (stasera) e Napoli (domani) e quindi calcoli quanto mai banditi, anche se per assegnare il ...

Barcellona-Inter, Inzaghi si affida completamente alla Thu-La

Lo riporta msn.com: Reduce da tre sconfitte consecutive (due in campionato e una in Coppa Italia), la squadra di Inzaghi cerca la grande impresa sul campo dei blaugrana. Inzaghi, nonostante il momento delicatissimo ...