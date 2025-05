Inzaghi rinnova con l’Inter! Nessuna partenza verso l’Arabia Saudita

Simone Inzaghi rinnova con l'Inter, confermando il suo impegno nel progetto nerazzurro. Niente Arabia Saudita per il tecnico, che ha attirato offerte di prestigio, ma ha scelto di continuare a costruire la storia del club. Questo gesto non solo sottolinea la sua fedeltà, ma riflette un trend crescente nel calcio: allenatori radicati nella loro squadra. Il futuro dell’Inter si tinge di nerazzurro, e Inzaghi è pronto a scrivere nuove pagine di successi!

Simone Inzaghi rinnoverà presto con l’Inter e rimarrà perciò l’allenatore nerazzurro. Niente addio e niente partenza verso l’Arabia Saudita, lo scrive Carlo Festa su X. OFFERTE – Simone Inzaghi negli ultimi giorni ha attirato offerte importanti per il suo futuro dopo l’ Inter. L’allenatore ha il contratto in scadenza nel 2026 in quanto la società impone questa linea con i suoi rinnovi annuali. Ciò ha portato ai passi in avanti di un club dell’ Arabia Saudita, vale a dire l’ Al-Hilal. Si è parlato di 20 milioni di euro all’anno, di cifre faraoniche e completamente irraggiungibili dalla proprietà nerazzurra Oaktree. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inzaghi rinnova con l’Inter! Nessuna partenza verso l’Arabia Saudita

Inter-Lazio 0-0, partenza di fuoco per la formazione di Inzaghi

Inter e Lazio aprono la giornata di Serie A con entusiasmo e determinazione. Inzaghi, alla guida dei nerazzurri, punta a mantenere il passo con il Napoli, impegnato contro il Parma, mentre la Lazio di Baroni cerca punti preziosi contro la formazione di Inzaghi.

