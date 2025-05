Inzaghi non dimentica | Complimenti Inter per il percorso! Futuro? Non ne parlo ora

Simone Inzaghi, dopo la schiacciante sconfitta con il PSG in finale di Champions League, guarda oltre. "Questa sconfitta non toglie nulla", afferma con orgoglio, sottolineando il valore del cammino fatto. È un momento cruciale per l'Inter, che si trova a un bivio: ripartire dalle basi solide o lasciarsi sopraffare? Il futuro della squadra sarà una sfida, ma le parole di Inzaghi indicano un allenatore pronto a costruire qualcosa di grande.

Simone Inzaghi ha parlato nel post-partita di PSG-Inter, finale di Champions League vinta 5-0 dai transalpini. Di seguito le sue parole. IL COMMENTO – Simone Inzaghi si è così espresso a Sky Sport al termine di PSG-Inter: «Questa sconfitta non toglie nulla, sono orgoglioso di quanto fatto dai ragazzi in questo percorso. Il PSG ha meritato di vincere la Champions League, probabilmente è più forte e bravo di noi. Questa brutta sconfitta, che ci dà tantissima amarezza, non cancella quello che abbiamo fatto e il percorso dell’Inter. Io per primo dovevo fare meglio, ma non dimenticherei la stagione dei miei ragazzi. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inzaghi non dimentica: «Complimenti Inter per il percorso! Futuro? Non ne parlo ora»

Altre letture consigliate

Inter, tutto pronto per la finale: le parole di Inzaghi e Lautaro

è il momento di riscrivere la storia! Inzaghi e Lautaro, cuore e mente dell'Inter, sono pronti a dare battaglia nella finale contro il PSG.

Cerca Video su questo argomento: Inzaghi Dimentica Complimenti Inter Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Como-Inter, Farris dimentica lo scudetto: Andiamo a prenderci la Champions. E su Bisseck e Lautaro...; Inter, Inzaghi: “Delusi per il campionato, ma vanno fatti i complimenti al Napoli”; Inzaghi lascia l'Inter dopo la Champions per approdare in Arabia? Il pensiero degli opinionisti; Marotta: “Complimenti al Napoli, ma abbiamo giocato 19 partite in più. Inzaghi…”. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Così l'allenatore dell'Inter dopo il 5-0 che ha regalato la Champions League al Psg

Scrive gazzetta.it: "Non è sembrata la mia Inter e lo sappiamo. Ma sono orgoglioso dei ragazzi e di quello che hanno fatto nel percorso". Simone Inzaghi è deluso e amareggiato ma non vuole che il risultato e la prestazio ...

CHAMPIONS - Inter, Inzaghi: "Sconfitta brutta, ma non cancella il percorso fatto fin qua"

Scrive napolimagazine.com: Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro il PSG in finale di Champions. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine": "Abbiamo approcciat ...

Inter, Inzaghi: "Zero titoli, ma bravissimi lo stesso. Mia ultima panchina? Vedremo nei prossimi giorni con la società"

Secondo calciomercato.com: Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter ... Ci sono delusione e arrabbiatura, ma bisogna fare i complimenti ai ragazzi. Questa la mia ultima panchina con l'Inter? Vedremo nei prossimi giorni con la ...