Inzaghi non dimentica | Complimenti ai calciatori per il percorso! Futuro? Non ne parlo ora

Simone Inzaghi, dopo la finale di Champions League persa contro il PSG, ha sottolineato l'orgoglio per il cammino intrapreso dai suoi calciatori. In tempi in cui il calcio italiano cerca di ritrovare slancio e competitività internazionale, le parole di Inzaghi risuonano come un forte messaggio di resilienza. La sconfitta brucia, ma è il punto di partenza per costruire un futuro ancora più promettente. Chi è pronto a sognare?

Simone Inzaghi ha parlato al termine della finale di Champions League tra il PSG e l’Inter, conclusasi con il punteggio di 5-0. Di seguito le sue parole. IL COMMENTO – Simone Inzaghi si è così espresso a Sky Sport al termine di PSG-Inter: «Questa sconfitta non toglie nulla, sono orgoglioso di quanto fatto dai ragazzi in questo percorso. Il PSG ha meritato di vincere la Champions League, probabilmente è piĂą forte e bravo di noi. Questa brutta sconfitta, che ci dĂ tantissima amarezza, non cancella quello che abbiamo fatto e il percorso dell’Inter. Io per primo dovevo fare meglio, ma non dimenticherei la stagione dei miei ragazzi. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inzaghi non dimentica: «Complimenti ai calciatori per il percorso! Futuro? Non ne parlo ora

