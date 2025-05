Inzaghi Juve ultima partita all’Inter? Cosa ha risposto dopo il 5-0 col Psg arrivano aggiornamenti importanti sul futuro del tecnico accostato ai bianconeri

Dopo la deludente sconfitta contro il PSG, Simone Inzaghi ha rilasciato dichiarazioni che fanno riflettere sul suo futuro all'Inter. Accostato alla Juventus, il tecnico ha lasciato aperte molte porte, in un contesto di grande incertezza per le panchine italiane. Il suo destino potrebbe tuffarsi in un nuovo capitolo, mentre i tifosi si chiedono: sarà davvero l’ultima partita con i nerazzurri? Restate sintonizzati per aggiornamenti e colpi di scena!

Inzaghi Juve: contro il Psg è stata l’ultima partita all’Inter? Cosa ha risposto dopo la finale di Champions League persa. Le dichiarazioni. Intervistato da Sky Sport al termine di PSG Inter, finale di Champions League dominata dai francesi, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ha parlato così del suo futuro. Le parole dell’allenatore accostato anche alla panchina della Juve. SE HO GIA’ DECISO SE QUESTA E’ STATA LA MIA ULTIMA PARTITA SULLA PANCHINA DELL’INTER? – « Vedremo nei prossimi giorni con la società. Adesso, dopo la seconda finale di Champions persa in tre anni, c’è troppa delusione e amarezza per cercare di pensare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Inzaghi Juve, ultima partita all’Inter? Cosa ha risposto dopo il 5-0 col Psg, arrivano aggiornamenti importanti sul futuro del tecnico accostato ai bianconeri

Gasperini alla Roma, Allegri al Milan e Conte alla Juve: il domino degli allenatori che può stravolgere la Serie A. Ma tutti aspettano... Inzaghi

Il futuro della Serie A potrebbe essere rivoluzionato da un clamoroso domino di allenatori: Gasperini alla Roma, Allegri al Milan e Conte alla Juventus.

