Inzaghi Inter Romano assicura | Non ha accettato l’Al Hilal e nemmeno comunicato niente ecco cosa accadrà dopo la finale

Simone Inzaghi resta saldo alla guida dell'Inter. Nonostante le voci su un possibile passaggio all'Al Hilal, il noto giornalista Fabrizio Romano rassicura: "Non ha accettato alcuna offerta". Mentre i riflettori si accendono sulla finale di Champions League contro il PSG, la stabilità tecnica diventa cruciale per il futuro nerazzurro. Sarà una partita che potrebbe segnare una svolta storica e consolidare il legame tra Inzaghi e il club!

Inzaghi Inter, Romano assicura: «Non ha accettato l’Al Hilal e nemmeno comunicato niente». Il punto del noto giornalista. Anche Fabrizio Romano, a poche ore dalla finale di Champions League tra PSG e Inter, è intervenuto sulla questione legata al futuro di Simone Inzaghi sulla panchina nerazzurra. Il tecnico piacentino continua ad essere corteggiato dall’ Al Hilal, ma la sua priorità è la partita di stasera. Queste le parole del giornalista sul proprio canale YouTube. INZAGHI INTER – « Una casella da chiarire è quella di Simone Inzaghi. Chiuso o accettato con l’Al-Hilal? A 24 ore da una finale non ha alcun senso e a stasera possiamo garantire che Inzaghi non ha firmato niente, comunicato niente, confermato niente. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inzaghi Inter, Romano assicura: «Non ha accettato l’Al Hilal e nemmeno comunicato niente, ecco cosa accadrà dopo la finale»

Calciomercato Inter, quel giocatore verrà riscattato! Decisione presa e già comunicata: l’annuncio di Fabrizio Romano

Fabrizio Romano ha annunciato che l'Inter ha deciso di riscattare un giocatore chiave della rosa. La decisione, già comunicata ufficialmente, conferma l'intenzione dei nerazzurri di blindare il talento in vista della prossima stagione.

Cerca Video su questo argomento: Inzaghi Inter Romano Assicura Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

La sliding door del campionato dell'Inter: Inzaghi aveva capito tutto contro la Lazio, la frase a De Vrij e la beffa; Inzaghi assicura: Lautaro sta bene. Anche Frattesi mi aveva già dato garanzie. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Romano: “Accordo Inzaghi-Al Hilal fake news. Non ha firmato e comunicato niente. Dopo la finale…”

fcinter1908.it scrive: Fabrizio Romano parla anche di presente e futuro di Simone Inzaghi a poche ore dalla finale di Champions tra PSG e Inter ...

Inzaghi oggi e domani: “Il mio futuro è all’Inter, restiamo concentrati”

Come scrive repubblica.it: Il tecnico nerazzurro dopo la finale di Champions contro il Psg incontrerà Marotta per decidere il futuro MONACO – In uno dei tanti video che gli interisti si scambiano di telefono in telefono, si ved ...

Romano: “Ecco la verità su Inzaghi-Al Hilal e il futuro con l’Inter. Tutto dipenderà da…”

Segnala fcinter1908.it: Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha parlato così del futuro di Simone Inzaghi e dell'interesse dell'Al Hilal nei suoi confronti ...