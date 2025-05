Inzaghi Inter occhio sempre alla Juventus! Chiellini monitora lo sviluppo della situazione

Simone Inzaghi, sempre sotto i riflettori, non solo per la finalissima di Champions League, ma anche per il suo futuro. La Juventus lo osserva con interesse, mentre Chiellini tiene d'occhio gli sviluppi. In un calcio in continua evoluzione, la rivalità tra le due squadre si intensifica: chi riuscirà a portare a casa il tecnico vincente? Un enigma che potrebbe ridefinire gli equilibri del campionato!

. I dettagli sul futuro del tecnico. Negli scorsi giorni era iniziato a circolare negli ambienti Juve anche il nome di Simone Inzaghi, attuale allenatore dell’ Inter impegnato questa sera nella finalissima di Champions League. Da domani se ne potrebbe sapere di più sul suo futuro: stando a quanto riportato questa mattina da Tuttosport Chiellini sta monitorando con grande attenzione tutti gli sviluppi e, nel caso dovesse dare addio ai nerazzurri, ci proverebbe. QUOTE PSG INTER – Il momento della verità è arrivato. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inzaghi Inter, occhio sempre alla Juventus! Chiellini monitora lo sviluppo della situazione

Inter, tutto pronto per la finale: le parole di Inzaghi e Lautaro

è il momento di riscrivere la storia! Inzaghi e Lautaro, cuore e mente dell'Inter, sono pronti a dare battaglia nella finale contro il PSG.

L’Inter resta a mani vuote: Chiellini lo porta alla Juve

Come scrive calcioblog.it: A poche ore dalla finale di Champions si continua a parlare di futuro in casa Inter: via Inzaghi, i nerazzurri rischiano la beffa dalla Juve ...

Braglia: “Inter favorita sul PSG ma occhio ad una cosa. Inzaghi? Se va via…”

Scrive fcinter1908.it: "Io considero che Sommer e Donnarumma saranno i principi della vittoria della propria squadra", dice l'ex portiere Braglia ...

Simone Inzaghi, la bomba è clamorosa: assalto Juventus all'allenatore dell'Inter (che pensa a...). Allegri-Milan, è fatta

Si legge su affaritaliani.it: Antonio Conte resta a Napoli e la Juventus di John Elkann piomba su Simone Inzaghi? Uno scenario di mercato allenatori clamoroso ...