Inzaghi | Inter grande percorso L’esperienza aiuta Ora l’ultimo passo!

La storia dell’Inter è pronta a scrivere un nuovo capitolo. Con la finale di Champions League contro il PSG alle porte, Simone Inzaghi sottolinea l'importanza dell’esperienza: "È una partita speciale". L'allenatore sa che il grande calcio richiede non solo talento, ma anche nervi saldi e determinazione. Questa sfida potrebbe essere il culmine di un percorso straordinario, capace di riaccendere i sogni di milioni di tifosi. È il momento di brillare!

Sta per iniziare una delle notti più magiche della storia dell’Inter: la finale di Champions League contro il Psg. Le parole di Simone Inzaghi a pochi minuti dall’inizio della gara dell’Allianz Stadium. TOCCA A NOI – Intervistato da Sky Sport Simone Inzaghi dichiara: « È u na partita speciale che tutti vorrebbero giocare. Ci siamo arrivati nel modo giusto, abbiamo preparato bene la gara, adesso tocca a noi. Differenza con la finale di Istanbul? L’esperienza aiuta, siamo arrivati nel modo giusto, sapevamo già come arrivare a una partita del genere ». Inzaghi nel pre partita di PSG-Inter per la finale di Champions League. 🔗 Leggi su Inter-news.it