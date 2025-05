inzaghi alla juventus hanno messo le cifre nero su bianco

Il valzer degli allenatori è solo all'inizio, ma una mossa clamorosa si profila all'orizzonte: Inzaghi alla Juventus. Con il tecnico piacentino sulle agende di club ricchi e ambiziosi, la Serie A si prepara a un'estate rovente. Cosa potrebbe significare per il futuro del campionato? La Juve, in cerca di rilancio, potrebbe segnare un cambio epocale. Resta da vedere se Inzaghi riuscirà a riscrivere la storia bianconera!

Il tecnico piacentino è sui taccuini di tantissime società, dai ricchi arabi alla clamorosa pista bianconera: le probabilità Il valzer degli allenatori è partito, ma è solo agli inizi e di alcuni tasselli ancora non c'è nessuna certezza. Il primo ufficiale è stato Massimiliano Allegri, nuovo tecnico del Milan, quasi in contemporanea a quella che invece è stata la conferma di Antonio Conte al Napoli. Il mister livornese era la prima scelta di De Laurentiis in caso di addio del protagonista principale del secondo scudetto in tre sanni, le parti erano vicine e in contatto da tempo. Alla fine è questo è stato il primo incastro, ma ovviamente non l'ultimo.