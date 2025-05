Inzaghi a zero titoli dopo il ko in Champions | fine di un ciclo?

La finale di Champions League segna un punto di svolta per l'Inter e Simone Inzaghi: zero titoli in bacheca, un bilancio che fa riflettere. In un calcio sempre più competitivo, l'allenatore si trova a un bivio tra offerte affascinanti dal Golfo e la necessità di rinascere. È il momento di riflessioni profonde: il ciclo è davvero finito o c'è ancora spazio per scrivere una nuova storia? Restate sintonizzati.

Monaco di Baviera, 31 maggio 2025 – La delusione più dura e netta. L’Inter, con la sconfitta in finale di Champions League, chiude la stagione con zero trofei. Lo fa, soprattutto, Simone Inzaghi, che contestualmente è attratto dalle offerte arabe e potrebbe percepire la sensazione chiara di una fine ciclo. Poteva essere un’annata esaltante per lui, sulle orme di Josè Mourinho, con la missione Triplete che fino a primavera è stata lì, aperta, a un passo. Fino ad aprile, quasi tutto perfetto, poi il calo. Gli incroci di calendario tosti hanno appesantito le gambe della squadra di Inzaghi, che dal canto suo ha faticato a gestire il tour de force primaverile, partendo dalla sanguinosa rimonta di Parma a cavallo tra la semifinale di Coppa Italia e il quarto di finale di Champions con il Bayern, in una porzione di calendario con la rovesciata di Orsolini al Dall’Ara. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Inzaghi a zero titoli dopo il ko in Champions: fine di un ciclo?

