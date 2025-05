Inzaghi a zero titoli dopo il ko in Champions | da quanto non succedeva

L’Inter di Inzaghi chiude la stagione con un’amara sorpresa: zero trofei. Una situazione che non si vedeva dai tempi bui del club, un campanello d’allarme per il futuro. I riflettori ora sono puntati su Inzaghi, corteggiato dagli sceicchi, mentre la tifoseria spera in una rinascita. Sarà questo un semplice inciampo o l’inizio di una nuova era? La Champions League, da sogno a incubo, offre spunti di riflessione.

Monaco di Baviera, 31 maggio 2025 – La delusione più dura e netta. L’Inter, con la sconfitta in finale di Champions League, chiude la stagione con zero trofei. Lo fa, soprattutto, Simone Inzaghi, che contestualmente è attratto dalle offerte arabe e potrebbe percepire la sensazione chiara di una fine ciclo. Poteva essere un’annata esaltante per lui, sulle orme di Josè Mourinho, con la missione Triplete che fino a primavera è stata lì, aperta, a un passo. Fino ad aprile, quasi tutto perfetto, poi il calo. Gli incroci di calendario tosti hanno appesantito le gambe della squadra di Inzaghi, che dal canto suo ha faticato a gestire il tour de force primaverile, partendo dalla sanguinosa rimonta di Parma a cavallo tra la semifinale di Coppa Italia e il quarto di finale di Champions con il Bayern, in una porzione di calendario con la rovesciata di Orsolini al Dall’Ara. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Inzaghi a zero titoli dopo il ko in Champions: da quanto non succedeva

Scopri altri approfondimenti

Inter, tutto pronto per la finale: le parole di Inzaghi e Lautaro

è il momento di riscrivere la storia! Inzaghi e Lautaro, cuore e mente dell'Inter, sono pronti a dare battaglia nella finale contro il PSG.

Cerca Video su questo argomento: Inzaghi Zero Titoli Dopo Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Inter, Inzaghi contro le critiche per l'assalto alla Champions League; Dal possibile Triplete a zero titoli, Inzaghi rischia la beffa come nel 2022: Inter, sarebbe fallimento?; Simone Inzaghi, alla vigilia della finale di Champions arriva l’addio all’Inter; Sabatini: “Inzaghi? Zero titoli e Berlusconi cacciò Sacchi”. Lo studio insorge e gli ricorda…. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Inter, prima ti scuciono lo scudetto | Poi ti tolgono Inzaghi: c’è addirittura la data

Come scrive calcioinpillole.com: Zero titoli in Italia, un altro scudetto gettato alle ortiche. Ora all’Inter tolgono anche Simone Inzaghi: cosa sta accadendo.

Inzaghi, lo spettro degli zero titoli e il futuro: la decisione è già presa

Riporta calciomercato.it: Discussioni aperte sull'allenatore dell'Inter e su cosa succederà al termine della stagione in caso di nessuna vittoria ...

Sabatini: “Inzaghi? Zero titoli e Berlusconi cacciò Sacchi”. Lo studio insorge e gli ricorda…

Da fcinter1908.it: Discussione accesa, negli studi di Pressing, sul valore di Simone Inzaghi. Quanto valgono i risultati del tecnico in questi 4 anni?