Simone Inzaghi, intervistato da Sky Sport, ha descritto la finale di Champions League contro il PSG come "una partita speciale". L'allenatore dell'Inter, carico di emozioni, ha sottolineato l'importanza di arrivare a questo traguardo nel modo giusto. Manca solo un passo per la gloria europea: le sue parole prima di entrare in campo saranno decisive. Un momento che segna non solo il calcio, ma l’intero spirito di una città in attesa di riscatto.

L’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, ha voluto dire la sua poco prima dell’inizio della finale di Champions League contro il PSG. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel corso del prepartita di PSG Inter, Simone Inzaghi ha raccontato le proprie emozioni per la finale di Champions League. EMOZIONI – « Diciamo che è una partita speciale, che tutti vorrebbero giocare. Ci siamo arrivati nel modo giusto, l’abbiamo preparata bene e adesso tocca a noi ». A ISTANBUL ESTASIATI, OGGI MENO INTERESSATI AL CONTESTO? – « Sicuramente aiuta, siamo arrivati nel modo giusto. Adesso c’è l’ultimo pezzettino che manca, che è il campo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inzaghi a Sky: «Una partita speciale, ci siamo arrivati nel modo giusto. Manca l’ultimo passo, adesso tocca a noi! Su cosa dirò ai ragazzi prima di entrare…»

