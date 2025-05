Inzaghi a Sky | Orgoglioso di questi ragazzi nonostante gli zero titoli Abbiamo approcciato male loro hanno meritato di vincere Sul mio futuro? Ora c’è troppa delusione ma…

Simone Inzaghi, intervistato da Sky Sport, esprime orgoglio per i suoi ragazzi, nonostante la cocente sconfitta in finale di Champions League contro il PSG. "Hanno meritato di vincere", ammette, evidenziando un trend che affligge molte squadre: la difficoltà nel tradurre buone prestazioni in trofei. Con zero titoli all'attivo, il suo futuro è avvolto nella delusione, ma le sfide sono anche opportunità per crescere. Sarà interessante scoprire come reagirà

L’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, ha voluto dire la sua dopo la sconfitta maturata in finale di Champions League contro il PSG. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine di PSG Inter, finale di Champions League stravinta dai francesi, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ha parlato così. C’ERANO QUESTI 5 GOL DI DISTANZA TRA LE DUE SQUADRE? COME MI SPIEGO QUESTA FINALE? – « Non è sembrata la mia Inter? Assolutamente no. Il primo a saperlo sono io che sono l’allenatore e i ragazzi. Però nulla toglie, sono orgoglioso di questi ragazzi per quello che hanno fatto in questo percorso. Stasera abbiam trovato una squadra che ha meritato di vincere la Champions, probabilmente è più brava e più forte di noi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inzaghi a Sky: «Orgoglioso di questi ragazzi nonostante gli zero titoli. Abbiamo approcciato male, loro hanno meritato di vincere. Sul mio futuro? Ora c’è troppa delusione ma…»

Inter, tutto pronto per la finale: le parole di Inzaghi e Lautaro

è il momento di riscrivere la storia! Inzaghi e Lautaro, cuore e mente dell'Inter, sono pronti a dare battaglia nella finale contro il PSG.

