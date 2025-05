Investe ragazzina e fugge anziana denunciata

Un episodio inquietante a San Giovanni in Persiceto: un’anziana di 80 anni investe una ragazzina in bicicletta e fugge senza soccorrerla. Questo fatto solleva interrogativi sul comportamento alla guida e sulla responsabilità verso i più fragili, specie in un periodo in cui la sicurezza stradale è al centro del dibattito pubblico. È fondamentale non solo rispettare le norme, ma anche coltivare un senso di comunità. Che ne pensate?

Automobilista 80enne fa cadere una ragazzina in bicicletta e invece di prestare i primi soccorsi si allontana. Ma viene rintracciata a casa dalla polizia locale e denunciata. Tutto è successo a San Giovanni in Persiceto giovedì pomeriggio verso le due in via della Pace all’intersezione con Circonvallazione Vittorio Veneto, a quanto pare sotto gli occhi di alcuni passanti. Qui, secondo le informazioni raccolte, una automobile, con alla guida una signora, ha urtato una bicicletta con in sella una minorenne. Nell’urto la ragazzina è caduta a terra, fortuna ha voluto senza gravi conseguenze. Sono stati chiamati i soccorsi ed è intervenuta una ambulanza del 118. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Investe ragazzina e fugge, anziana denunciata

