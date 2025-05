Intossicazioni da funghi a Roma | 39 casi e un morto nel 2024 l' appello | Rivolgetevi agli esperti

Nella capitale, il 2024 si apre con un drammatico allerta: 39 casi di intossicazione da funghi e un tragico decesso. Questo triste bilancio mette in luce un fenomeno sempre più preoccupante legato al fai-da-te alimentare. Con l'aumento dell'interesse per la raccolta di funghi, è fondamentale affidarsi agli esperti. Mario Pacioni, ispettore micologico della Asl Roma 3, ci ricorda che la sicurezza in tavola non va mai sottovalutata.

Funghi velenosi o non conservati correttamente hanno provocato a Roma, solo nel 2024, l'intossicazione di 39 persone e un decesso. "Dati che sottolineano l'importanza di rivolgersi agli sportelli micologici, evitando il fai date" spiega Mario Pacioni, ispettore micologico della Asl Roma 3.

Raccolta di funghi, Sportello Micologico Ostia dell’Asl Roma 3: “Affidarsi agli esperti”

Ostia, 22 maggio 2025 – La stagione di raccolta dei funghi è appena iniziata e, grazie a una modifica della legge regionale, i funghi potranno essere raccolti senza limiti settimanali.

Asl Rm3: "A Ostia sportello micologico. Nel 2024 ci sono stati 12 intossicati da funghi"

