INTERVISTA – Farfalle New Generation | Laura Paris

Scopri il mondo delle Farfalle new generation! In un'intervista esclusiva, Laura Paris ci svela le storie e le aspirazioni di queste giovani atlete che stanno rivoluzionando la ginnastica ritmica italiana. Tra sogni e sudore, emerge un'autenticità sorprendente che riflette l'impegno di una generazione pronta a sfidare i limiti. Un viaggio emozionante nel cuore dello sport, dove passione e disciplina si intrecciano in un balletto unico. Non perdere questa occasione!

In questa serie di interviste esclusive, entriamo nel cuore e nella mente della nuova generazione di atlete che stanno riscrivendo le regole della ginnastica ritmica italiana. Tra nastri, cerchi e sogni, le giovani Farfalle si raccontano senza filtri. Un ritratto autentico, fresco e potente di chi vive lo sport ogni giorno con disciplina, passione e leggerezza. Perché dietro ogni gesto perfetto, c'è una storia vera da scoprire. Laura Paris non voleva nemmeno provare, poi è entrata in palestra e non ne è mai più uscita

INTERVISTA – Farfalle New Generation: Laura Golfarelli

Scopri l'universo delle nuove Farfalle della ginnastica ritmica italiana con Laura Golfarelli. In questa intervista esclusiva, le giovani atlete condividono sogni, passioni e sfide, offrendo un coinvolgente sguardo autentico sulla loro evoluzione.