Intervista allo storico e antropologo Pino Cinquegrana su Rocca Nichefori poi Rocca Angitola

Scopri il fascino di Rocca Nichefori e Rocca Angitola attraverso gli occhi del rinomato storico e antropologo Pino Cinquegrana. Questi luoghi, intrisi di storia e spiritualità , hanno ospitato crociate e indulgenze, rivelando un patrimonio culturale unico. Cinquegrana svela come la loro importanza storica si intrecci con l’attuale riscoperta delle radici locali. Un viaggio tra passato e presente che invita a riflettere sulla nostra identità collettiva.

Rocca Nichefori poi Rocca Angitola terra di indulgenze e percorso di crociate e tanto altro. Intervista allo storico e antropologo Pino Cinquegrana L’insediamento di Rocca Angitola, collocato presso la foce del fiume omonimo ad una quota di 250 m slm, è indicata nella moderna cartografia dal toponimo “La Rocca Diruta”. Nel territorio posto intorno alla Rocca è stato possibile riconoscere quattro categorie di insediamenti: alcuni villaggi, attestati nei documenti tra XI e XIV secolo per l’avvenuto pagamento delle decime parrocchiali, furono abbandonati giĂ verso la fine del Medioevo; altri furono distrutti e abbandonati solo dopo il terremoto del 1783; altri ancora, invece, sono diventati comuni dell’attuale provincia di Vibo Valentia (LA SERRA 2008). 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Intervista allo storico e antropologo Pino Cinquegrana su Rocca Nichefori poi Rocca Angitola

Cerca Video su questo argomento: Intervista Storico Antropologo Pino Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Intervista a Pino Cinquegrana sui luoghi abbandonati: Rocca Angitola

Segnala laprimapagina.it: Abbiamo intervistato lo storico, professore e antropologo Pino Cinquegrana, sui luoghi abbandonati, in particolare su Rocca Angitola. Perché un luogo viene abbandonato? Terremoti, alluvioni ...

Troisi e Pino Daniele nella storica intervista di Minà: “Lo invidio per la sua agendina”

Si legge su vesuviolive.it: Minà Troisi Daniele, intervista. Una storica intervista di Gianni Minà ad un grande e unico Massimo Troisi. Invitato al programma televisivo per festeggiare l’amico Pino Daniele ha trasformato come ...