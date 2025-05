Interramento ferrovia Balboni | Il futuro sarà deciso dal confronto con i residenti

L’interramento della ferrovia non è solo un'opera infrastrutturale, ma un passo verso un futuro condiviso. Il vicesindaco Alessandro Balboni ha comunicato l'importanza del confronto con i residenti, mettendo in luce che ogni voce conta. Questo approccio partecipativo riflette un trend crescente nelle città italiane: la valorizzazione del dialogo comunitario per progettare spazi più vivibili e sostenibili. Scopri quali idee innovative possono emergere da questo confronto!

Interramento ferrovia, Balboni: "Facilitare il confronto fra cittadini e altri attori"

Il progetto di interramento della ferrovia di via Bologna, sotto la supervisione del vicesindaco Alessandro Balboni, mira a facilitare il dialogo tra cittadini e attori coinvolti.

INTERRAMENTO LINEA FERROVIARIA DI VIA BOLOGNA: IL COMUNE INCONTRA LE ASSICURAZIONI E L'IMPRESA

Lo riporta cronacacomune.it: IL VICESINDACO BALBONI: "FAVORIRE IL DIALOGO TRA TUTTI GLI ATTORI COINVOLTI NELL'INTERRAMENTO DELLA FERROVIA" Ferrara, 13 maggio 2025 - Continua il dialogo proficuo tra il Comune di Ferrara e tutti ...

