Internazionali di Tennis Città di Perugia | dieci anni di sfide e sorprese

Preparati a vivere una settimana indimenticabile! Gli Internazionali di Tennis Città di Perugia festeggiano dieci anni di emozioni, sfide e sorprese. Dal 8 al 15 giugno, il Tennis Club Perugia ospiterà il Challenger 125, un evento che richiama talenti emergenti e offre spettacolo puro. Con nomi come Roberto Carballes in cima alla lista, ci aspettiamo colpi da maestro. Non perdere l'occasione di essere parte di questa celebrazione sportiva!

Una settimana da ricordare, tra incontri di grande tennis e sorprese. Così verranno festeggiati i dieci anni degli Internazionali di Tennis Città di Perugia G.I.Ma. Tennis Cup. Il Challenger 125 organizzato da Mef Tennis Events sui campi del Tennis Club Perugia dall’8 al 15 giugno, è oramai alle porte. L’entry list è guidata da Roberto Carballes Baena oltre a numerosi tennisti italiani. Un nome per tutti il beniamino di casa: quel Francesco Passaro passato alle cronache per aver battuto Dimitrov sui campi del Foro Italico. Ci sarà anche Matteo Gigante, fresco della soddisfazione incassata al Roland Garros dove ha superato le qualificazioni e, per la prima volta, il primo e secondo turno in uno Slam. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Internazionali di Tennis Città di Perugia: dieci anni di sfide e sorprese

L'azienda di Anna Garavelli produce la terra rossa dei campi da tennis di tutto il mondo, dagli Internazionali a Roma agli Australian Open.

Anna Garavelli, cinquantenne cremonese e attuale amministratrice delegata di Terre Davis, si erge a simbolo di eccellenza nel settore della produzione di terre rosse per campi da tennis, conquistando il mercato italiano e internazionale.

Cerca Video su questo argomento: Internazionali Tennis Città Perugia Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Decima edizione per gli Internazionali di Tennis Città di Perugia; Tennis, il challenger di Perugia compie 10 anni. L'entry list parla italiano; Presentata l’edizione 2025 degli internazionali di tennis Città di Perugia; Internazionali di Tennis Città di Perugia: dieci anni di sfide e sorprese. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online