Interisti feriti negli scontri a Monaco prima della finale di Champions | Volti coperti di sangue

Tensione alle stelle a Monaco: gli scontri tra i tifosi di Inter e PSG hanno macchiato l'attesa per la finale di Champions League. Con cinquemila poliziotti in strada, la situazione è sfuggita al controllo, lasciando immagini forti e inquietanti. Questo episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza nel calcio, un tema sempre più urgente in un mondo dove la passione può trasformarsi in violenza. Come si può garantire il fair play anche fuori dal campo?

Monaco – Pre-partita movimentato a Monaco di Baviera dove si sono vissuti momenti di paura per gli scontri fra le tifoserie di Inter e Paris Saint-Germain. Non sono bastati cinquemila poliziotti in assetto antisommossa messi a presidiare ogni angolo di una cittĂ giĂ blindata per evitare incidenti purtroppo giĂ annunciati. Dopo un venerdì sera tranquillo (interisti in netta maggioranza rispetto ai supporter francesi) e un sabato mattina che tutto sommato scivolato via senza particolari difficoltĂ , nel primo pomeriggio sono arrivate le prime pericolose avvisaglie. Attimi di tensione nelle vie del centro, poi verso le 17 quando la gran parte dei fan delle due squadre si dirigeva verso lo stadio (non tutti provvisti di biglietto), sono cominciati gli scontri che hanno visto coinvolti alcune decine di tifosi interisti e altrettanti del Psg. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Interisti feriti negli scontri a Monaco prima della finale di Champions: “Volti coperti di sangue”

Allarme per la finale di Champions: a Monaco migliaia di ultras interisti senza biglietto, rischio scontri con i tifosi del Psg (e del Napoli)

In vista della finale di Champions League a Monaco, si registra un allarme per la presenza di migliaia di ultras interisti senza biglietto, creando il rischio di scontri con i tifosi del PSG e del Napoli.

Cerca Video su questo argomento: Interisti Feriti Scontri Monaco Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Nessun biglietto alla Nord per Monaco: il gelo dell’Inter dopo l’inchiesta ultrĂ ; Scontri e feriti a Parma durante la festa per il Napoli; Inter-Napoli, scontro a distanza tra i gruppi ultras. Dopo l’aggressione al Club dei tifosi nerazzurri, risponde la curva Nord. “Ricordatevi di Caianello”. Ecco cosa vuol dire e i dettagli; Sky - Futuro Conte, vertice in corso con De Laurentiiis, Manna e Chiavelli!. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Psg-Inter, scontri in metro a Monaco: feriti diversi tifosi nerazzurri, Polizia costretta a usare i lacrimogeni

Secondo sport.virgilio.it: La ore che precedono l'inizio della finale di Champions League sono state teatro di diversi scontri tra i tifosi dell'Inter e quelli del PSG in metropolitana, duro l'intervento della Polizia tedesca ...

Scontri fra tifosi prima della finale Psg-Inter: lancio di pietre e manganelli, ci sono dei feriti

Da msn.com: L’intervento della polizia tedesca ha riportato la calma, ma nell’avvicinamento allo stadio c’è tensione per i tanti tifosi senza biglietto, compresi molti ultrà della Curva Nord milanese e della Vira ...

Inter-Psg, scontri tra tifosi a Monaco prima della finale di Champions: lanci di pietre e rissa in metropolitana

Come scrive ilfattoquotidiano.it: Alla fermata di Universität i fan del Psg hanno respinto a calci e pugni il tentativo degli interisti di salire su un treno ...