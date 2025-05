Interdittive antimafia l' assessore | Regione insidiata da organizzazioni criminali mafiose ma l’attenzione è alta

L’Emilia-Romagna si trova al centro di una battaglia invisibile contro le organizzazioni mafiose. Con 109 interdittive antimafia nel 2024, la regione si posiziona al terzo posto in Italia, evidenziando un trend preoccupante ma anche la determinazione delle istituzioni. L’attenzione delle autorità è fondamentale: ogni provvedimento rappresenta una vittoria nella lotta per la legalità. Un dato che invita a riflettere sull’importanza del nostro impegno collettivo contro la criminalità.

"L’ultimo report della Direzione Investigativa Antimafia presentato pochi giorni fa a Bologna, racconta che nel 2024 le Prefetture dell’Emilia-Romagna hanno emesso 109 interdittive antimafia, che posizionano la nostra regione al terzo posto in Italia per questo tipo di provvedimenti, dietro a. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Interdittive antimafia, l'assessore: "Regione insidiata da organizzazioni criminali mafiose, ma l’attenzione è alta"

Nel 2024, il territorio pontino si trova al centro di 17 interdittive antimafia, evidenziando un problema di infiltrazioni criminali che coinvolge non solo consorterie tradizionali, ma anche una crescente convergenza di interessi illeciti.

Mafia silenziosa ma presente in Emilia-Romagna: l'intervento di Bragagni

Da altarimini.it: Nel 2024 le Prefetture dell’Emilia-Romagna hanno emesso 109 interdittive antimafia, che posizionano la nostra regione al terzo posto in Italia per questo tipo di provvedimenti, dietro a Campania (241) ...

Interdittive, l’Emilia-Romagna è terza. A Bologna diversi casi di ’ndrangheta

Scrive msn.com: L’Emilia-Romagna è terza in Italia per interdittive antimafia. Solo nel 2024 le Prefetture di tutta la regione ne hanno emesse 109, 45 nel primo semestre e 64 nel secondo. Davanti ci sono solo Campani ...

Interdittive antimafia, su 109 in regione ben 81 arrivano da Reggio. VIDEO

Da reggionline.com: BOLOGNA – Reggio Emilia fa ancora una volta la parte del leone nel contrasto all’infiltrazione della criminalità organizzata nell’economia e negli appalti pubblici. Su un totale di 109 interdittive an ...