Inter vittoria o fallimento | si gioca tutto in una notte Perché i nerazzurri devono crederci

L'Inter è pronta a scrivere la sua storia nella finale di Champions League contro il PSG. Una notte che può trasformare 15 anni di attesa in gloria e riscatto. Non è solo una partita: è l'opportunità di riaccendere la passione dei tifosi e portare Milano di nuovo sulla mappa europea. La tensione è palpabile, ma i nerazzurri devono crederci. Chi vincerà? Scopri come si scrive il destino in una sola serata!

Monaco di Baviera, 31 maggio 2025 - Tutto in una notte, la più importante. All'Allianz Arena di Monaco di Baviera, l' Inter si gioca la possibilità di tornare sul tetto d'Europa a distanza di 15 anni dall'ultima volta. Non solo, perché i nerazzurri hanno l'occasione, contro il Paris Saint Germain, di smaltire definitivamente la delusione di due anni fa, quando dovettero cedere di misura al Manchester City. Una delusione cocente quella, così come delle delusioni - fatte le debite proporzioni - sono arrivate anche in questa stagione, nella quale la Beneamata non ha vinto ancora nessun trofeo. Prima la Supercoppa italiana, poi la Coppa Italia, infine lo Scudetto: tutti obiettivi sfumati, uno dietro l'altro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Inter, vittoria o fallimento: si gioca tutto in una notte. Perché i nerazzurri devono crederci

