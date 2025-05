Inter umiliata la finale si trasforma in un incubo | il Psg trionfa con una manita Live 5-0

I francesi superiori fin da subito: doppietta di Doué, segnano anche Hakimi, Kvara e il giovane Mayulu. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Inter umiliata, la finale si trasforma in un incubo: il Psg trionfa con una manita Live 5-0

Un'Inter travolta dal PSG in finale di Champions League, con un pesante 5-0 che segna una disfatta storica.

Finale senza storia, il Psg umilia l'Inter: la Champions è di Luis Enrique

Scrive corrieredellosport.it: INVIATA A MONACO - Due anni fa l'Inter era uscita dalla sconfitta con il City stravolta nelle gambe e nello spirito ma più forte nella testa. Perché aveva messo sotto a lungo quella che, allora, era l ...

Segnala fanpage.it: Il PSG domina 5-0 contro l’Inter nella finale di Champions League e si prende la coppa. È la sconfitta più pesante in finale da quando è stata istituita la nuova formula del torneo.

Lo riporta corrieredellosport.it: Il tracollo in finale di Champions dei nerazzurri, travolti 5-0, scatena una valanga di sfottò e meme online: nel mirino soprattutto Inzaghi ...