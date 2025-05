Inter umiliata la finale è un incubo | il Psg trionfa 5-0 Inzaghi | Non so se è stata la mia ultima partita Marotta | Noi surclassati

L’Inter esce umiliata dalla finale, un risultato che fa eco a una stagione di alti e bassi. Il PSG, con un 5-0 travolgente, dimostra la propria superiorità, mentre Inzaghi e Marotta riflettono sul futuro. Ma è il dominio dei francesi che riaccende il dibattito sulla distanza tra i talenti emergenti e le squadre italiane. Un campanello d’allarme per il calcio nostrano: è tempo di ripensare strategie e investimenti!

I francesi superiori fin da subito: doppietta di Doué, segnano anche Hakimi, Kvara e il giovane Mayulu. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Inter umiliata, la finale è un incubo: il Psg trionfa 5-0. Inzaghi: «Non so se è stata la mia ultima partita». Marotta: «Noi surclassati»

Inter umiliata dal PSG in finale di Champions, disfatta storica: Inzaghi chiude con zero titoli

Un'Inter travolta dal PSG in finale di Champions League, con un pesante 5-0 che segna una disfatta storica.

Incubo Inter, la finale di Champions League è una lezione dal Psg; Capolavoro Luis Enrique, Inter umiliata: i quotidiani all'estero sulla finale di Champions; Crollo Inter, Zenga: Perdere così rimane per tutta la vita; Champions, finale da incubo per l'Inter: squadra di Inzaghi travolta e umiliata dal PSG.

Da panorama.it: Inter sconfitta 5 a 0 ed umiliata dal Psg nella finale di Champions League: notte da dimenticare. E ora la fine di un ciclo con tante domande su mercato e futuro di Inzaghi ...

Riporta lasicilia.it: Disperazione e sconforto per l’Inter che fallisce l’appuntamento con la storia a Monaco di Baviera nella finale di Champions League. Vince il Psg per 5-0, dimostrando finalmente di essere una squadra ...

Da fanpage.it: Il PSG domina 5-0 contro l’Inter nella finale di Champions League e si prende la coppa. È la sconfitta più pesante in finale da quando è stata istituita la nuova formula del torneo.