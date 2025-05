Inter umiliata la finale è un incubo | il Psg trionfa 5-0 Dumfries si scusa con i tifosi Marotta amaro | Surclassati in tutto

L'Inter esce umiliata dalla finale, un risultato che fa eco a un trend preoccupante per il calcio italiano. Il PSG trionfa 5-0, mostrando una superiorità tecnica e tattica impressionante. Dumfries si scusa con i tifosi, mentre Marotta riflette su una stagione difficile. Un dato interessante? La crescita dei club europei rispetto ai nostri porta a ripensare le strategie di investimento e sviluppo giovanile. È tempo di reagire!

I francesi superiori fin da subito: doppietta di Doué, segnano anche Hakimi, Kvara e il giovane Mayulu. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Inter umiliata, la finale è un incubo: il Psg trionfa 5-0. Dumfries si scusa con i tifosi, Marotta amaro: «Surclassati in tutto»

Approfondisci con questi articoli

Inter umiliata dal PSG in finale di Champions, disfatta storica: Inzaghi chiude con zero titoli

Un'Inter travolta dal PSG in finale di Champions League, con un pesante 5-0 che segna una disfatta storica.

Cerca Video su questo argomento: Inter Umiliata Finale Incubo Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Inter, finale Champions da incubo. Cinquina del Psg e lezione di calcio. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Incubo Inter, la finale di Champions League è una lezione dal Psg

Secondo panorama.it: Inter sconfitta 5 a 0 ed umiliata dal Psg nella finale di Champions League: notte da dimenticare. E ora la fine di un ciclo con tante domande su mercato e futuro di Inzaghi ...

Inter, stagione da “zero tituli”: umiliata 5-0 dal PSG, è la fine di un’illusione

Da affaritaliani.it: Eliminata in Coppa Italia dal Milan, battuta dal Napoli in campionato, travolta in finale di Champions League. Nessun trofeo, solo macerie. E ora?

Inter umiliata da un Paris Saint-Germain a dir poco sontuoso: 5-0 il finale

Si legge su latinaoggi.eu: Monaco di Baviera – Ha vinto la squadra più forte, oseremo dire, almeno nel sabato, datato 31 maggio, più brutto della recente storia dell'Inter, di un'altra categoria: il Paris Saint-Germain. Sontuos ...