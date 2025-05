Inter umiliata dal PSG in finale di Champions disfatta storica | Inzaghi chiude con zero titoli

Un'Inter travolta dal PSG in finale di Champions League, con un pesante 5-0 che segna una disfatta storica. Per Simone Inzaghi, un epilogo amaro senza trofei, in un contesto europeo sempre più competitivo. Questo risultato mette in luce le difficoltà delle squadre italiane a emergere nel panorama calcistico mondiale. La Champions, un sogno che si allontana, ma la passione dei tifosi rimane immutata. Riuscirà l’Inter a rialzarsi?

Zlatan Muslimovic, ex attaccante bosniaco, ha elogiato l'Inter per il suo straordinario percorso verso la finale di Champions League.

Inter umiliata dal PSG, Inzaghi nella bufera: “Ha sbagliato tutto”

Scrive interlive.it: La serata è terribile per l'Inter: i nerazzurri hanno perso con largo margine contro il PSG. È finito nella bufera anche Simone Inzaghi ...

Pagelle di PSG-Inter 5-0: Hakimi, Doué, Kvara e Mayulu consegnano la coppa a Luis Enrique. Nerazzurri umiliati.

Segnala sport.virgilio.it: è umiliazione Le pagelle dell'Inter Le pagelle del PSG Le scelte di Inzaghi e Luis Enrique L’esperienza contro la spensieratezza della gioventù. La si può leggere anche così la finale di Champions ...

