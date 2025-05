Inter travolta 5-0 Psg mette in bacheca la Champions League

Un finale da dimenticare per l'Inter, travolta 5-0 dal PSG nella storica finale di Champions League. Mentre i francesi festeggiano il loro primo trofeo europeo, l'Inter si interroga sul futuro. Questo match evidenzia un trend in crescita: la supremazia delle squadre che investono in giovani talenti emergenti. Cosa deve cambiare in casa nerazzurra per tornare a brillare? La risposta potrebbe riservare sorprese!

I nerazzurri crollano nella finale di Monaco di Baviera, i francesi dominano per 90 minuti BAYERN MONACO (GERMANIA) - Il Paris Saint-Germain travolge l'Inter 5-0 e vince la prima Champions League della sua storia. Decisive le reti di Hakimi, Doué (doppietta), Kvaratskhelia e Mayulu, l'Inter perde la. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Inter travolta 5-0, Psg mette in bacheca la Champions League

